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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarlasına kurduğu güneş paneli sayesinde ekinlerini kuraklıktan korudu

İHA

Tarlasına kurduğu güneş paneli sayesinde ekinlerini kuraklıktan korudu

Siirt’te bir çiftçi tarlasına kurduğu güneş paneli sayesinde yaşanan kuraklıktan ekinlerini korumaya çalışıyor.
Kurtalan ilçesine bağlı Yayıklı köyünde çiftçilik yapan Nurettin Polat, geçen yıl Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında tarlasına güneş enerjisi panelini kurdu. Kurduğu güneş paneli sayesinde ekinlerini kuraklığa karşı koruyor. Kırsal Kalkınma Projesi Kapsamında 180 bin TL'ye mal olan sistemin 2 yıl içinde kendini amorti edebildiğini dile getiren Polat, bu sistem sayesinde 80 buğday, 15 lavanta, 433 dönüm de fıstık bahçesini damlama tekniğiyle suladığını dile getirdi.
Köyde yaşanan su sıkıntısı yüzünden birçok köylünün kendi tarlasını bırakıp başka memlekete giderek çiftçilik yaptığını belirten Polat, projesi tamamlanan ve bir türlü hayata geçirilmeyen Garzan Kanalının hayata geçmesi durumunda tarımın daha da gelişeceğini söyledi. Polat, “Şu an köyümüzü büyük bir kuraklık sarmaktadır. Böyle devam ederse ekinlere biçerler de girmez bizim burada tek avantajımız kırsal kalkınma projesinden yaptığımız güneş enerjisidir. Bu imkan dahilinde yaklaşık 80 dönüm buğday, 15 dönüm lavanta sulamaktayız. 433 dönümde fıstık sulama sistemi kurmuşuz. Onları sulayacağız yararlarını görüyoruz. Yetkililere sesleniyoruz şu an kuraklığı yaşadığımızda kanalımız olsaydı bu sıkıntıları yaşamış olmazdık. Onlardan ricam biran önce Garzan sulama kanalına el atmaları. Bizim çiftçiler gidip Cizre ve Silopi de mısır, pamuk ekiyorlar o zaman kendi evlerinin önünde ekerler. Daha tasarruflu daha imkanlı. Yetkililerden buna bir el atmalarını istiyorum” dedi.

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