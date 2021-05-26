Siirt’te emniyet personellerine yönelik yangın tatbikatı yapıldı

Siirt Belediyesi itfaiye ekiplerince Emniyet Müdürlüğünde görevli personellere yönelik yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat öncesinde İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, Siirt Emniyet Müdürlüğü personelini bilgilendirdi. Emniyet Müdürlüğü personeline yangına nasıl müdahale edileceği ve yangından etkilenen kişilerin nasıl kurtarılması gerektiği konusunda Yılmaz tarafından bilgi verildi. Yangın ve diğer tatbikatların hayati önem taşıdığını dile getiren İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, çıkabilecek yangınlara karşı nasıl bir tedbir almaları gerektiği konusunda emniyet personellerine yönelik tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi. Yılmaz, "Tatbikatta, bina çevresinde çıkan yangına ekiplerin müdahale etmesi ve personellerin güvenli bir şekilde tahliyeleri nasıl sağlanması gerektiği konusunda teorik ve pratik olmak üzere bilgi aktardık. Polislerimize yangın konusunda nasıl davranılması gerektiğini anlattık. Tatbikat başarılı bir şekilde sona erdi" dedi.

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