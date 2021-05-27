Siirt'te PKK'lı teröristlerin silah ve mühimmatları ele geçirildi



Turan KOYUNCU/SİİRT, (DHA)SİİRT'te, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 6 Kalaşnikof tüfek ile 180 mermi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmayla terör örgütü PKK üyelerinin ve işbirlikçilerinin, güvenlik güçlerine ve sivil halka yönelik silahlı, bombalı eylemlerde kullanmak üzere Doğan Mahallesi'nde bir arazide silah ve mühimmat sakladığı bilgisine ulaştı. Ekipler, bölgeye operasyon düzenledi. Arazide yapılan aramalarda, 6 Kalaşnikof tüfeği, bu silahlara ait 6 şarjör ile 180 mermi ele geçirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Turan KOYUNCU

2021-05-27 11:49:58



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