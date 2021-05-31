Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, kentte yapımı süren projeleri inceledi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğu, kentte yapımı devam eden yatırım ve projeleri yerinde inceledi.

Vali Hacıbektaşoğlu, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı yenileme çalışmaları, Millet Bahçesi inşaatı, ilçe otogarı inşaatı, mezbahane binası, yeni itfaiye hizmet binası, SiirtKurtalan karayolu üzerinde devam eden asfalt çalışmaları ve Mezopotamya evleri mevkiinde devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. İl merkezinde yapımı süren yatırımları vatandaşların hizmetine sunmak için büyük bir çaba harcadıklarını belirten Vali Hacıbektaşoğlu, "Vatandaşlarımızın refahı ve mutluluğu için çalışmaya devam ediyoruz. Kentimize hep prestij katacak hem de vatandaşların sosyal yaşamlarına dokunacak projeleri hayata geçireceğiz. Halkımızın da desteği ile inşallah en kısa sürede bu hizmetleri vatandaşlarımızla buluşturacağız. Siirt’imiz hizmetlerin en güzeline laiktir. Bu yatırımları en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunmak, en büyük hedefimizdir" dedi.

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