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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt Belediyesi vatandaşlarla meslek ve hobi kazandırıyor

İHA

Siirt Belediyesi vatandaşlarla meslek ve hobi kazandırıyor

Siirt Belediyesince başlatılan mesleki teknik, kişisel gelişim ve hobi kursları devam ediyor.
Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Siirt Halk Eğitim Merkezi ile birlikte düzenlenen kurslar hafta boyunca sürüyor. Her türlü imkanın sağlandığı merkezlere gelen kursiyerler uzman eğitmenler eşliğinde ders görüyor. Sezon boyunca devam edecek olan kurslarda, kursiyerler hem meslek öğreniyor hem de aile ekonomilerine katkı sunuyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla kentte kadınların sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal yaşamın içine katmak için belediye bünyesinde birçok mesleki ve teknik kursun açıldığını dile getiren Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, "Belediye olarak bizim önceliğimiz kadınlardır. Kadınlarımızı, sosyal ve kültürel yaşamla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.
Yüzme kursu, yabancı dil kursu, okumayazma, el sanatları, gitar, piyano, resim, plates, zumba, step aerobik, halk oyunları, Kur’anı Kerim, aklı ve zeka oyunları, bilgisayar, dikiş nakış, uygulamalı tiyatro, bağlama, keman, çini işlemeciliği, kişisel gelişim ve eğitim kurslarına kadar pek çok farklı alanda kurslar düzenleniyor. Kurslardan yararlanmak isteyen vatandaşların Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı, Orhan Doğan Parkı Kadınlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezine başvurabilecekleri belirtildi.

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