Siirt’te araç dereye yuvarlandı, sürücü yara almadan kurtuldu

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Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç dere yuvarlandı. Kazada araç kullanılamaz hale gelirken sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Şirvan ilçe kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakalı öğrenilemeyen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Kazada sürücü yara almazken, araç kullanılamaz hale geldi. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, UMKE ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Çevre kontrolünün alınmasının ardından dereye uçan araç olay yerine çağrılan vinç yardımıyla çıkarıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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