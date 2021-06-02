Siirt Belediyesinden kitap okuma etkinliği

Ali Koç her şeyi anlattı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Orhan Doğan Parkında okuma yazma kursuna katılan 80 kursiyer, kızlar Tepesi sosyal tesisinde kitap okuma etkinliğine katıldı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla faaliyetlerine ara vermeden devam eden Siirt Belediyesinin açtığı okuma yazma kursuna rağbet her geçen gün artarak devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Orhan Doğan Parkında okuma yazma kursuna katılan 80 kursiyer, Kızlar Tepesi sosyal tesisinde kitap okuma etkinliğinde kitap okudu. Etkinlik sonunda kursiyerlere 'Kainatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı' adlı kitap hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.