Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, belediyede birim müdürleriyle bir araya geldi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımı ile istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Siirt Belediyesi konferans salonunda düzenlenen toplantıda, kurum müdürlerine hitap eden Başkan Vekili Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesinde devam eden yatırım ve proje çalışmalarıyla ilgili genel değerlendirmelerde bulundu. Asırlardan beri farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapan kadim Siirt'in, köklü tarihi, doğası, kültürel mirası ve turizm değerleriyle zengin bir potansiyele sahip olduğunu belirten Vali Hacıbektaşoğlu, son yıllarda yapılan yatırımlarla geleceğe umutla baktıklarını, hedefine koşan şehirde Siirt Belediyesinin dinamik güç olacağını dile getirdi. Vali Hacıbektaşoğlu, "Tarım, hayvancılık, eğitim, sağlık, spor, ulaştırma, kentleşme, şehirleşmede doğa ve çevreyi koruma anlayışı ile şehrimizin kalkınmasında imkanlar sunan bir belediye olmayı hedefledik. Şehrimize daha kaliteli bir hizmet sunabilmek için büyük bir çaba içindeyiz. Hep birlikte tüm değerlerimizle yaşamaktan keyif aldığımız bir şehir kültürü oluşturacağız" dedi.

Belediye bünyesinde devam eden kentin sosyoekonomik, kültür ve sosyal yaşama çok önemli değerler katacak yatırım ve projelerin hız kesmeden devam ettiğini aktaran Vali Hacıbektaşoğlu, "Kentin sosyal yaşamına renk katan Kızlar Tepesi Parkı ve sosyal tesisleri halkımızla buluşturduk. Hz. Fakirullah Caddesinde yenileme çalışmaları, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında devam eden genişletme ve peyzaj çalışmaları, Millet Bahçesi inşaatı, ilçe otogarı inşaatı, mezbahane binası, yeni itfaiye hizmet binası, Mezopotamya evleri mevkiinde devam eden altyapı çalışmaları hız kesmeden devam etmektedir. Hedefimiz tüm bu yatırım ve projeleri halkımızla buluşturmak, onların hizmetine sunmaktır" diye konuştu.

Toplantı, görüş ve önerilerin sunulması ile sona erdi.

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