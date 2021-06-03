Siirt'te teslim olan PKK'lı, ailesine kavuştu

Turan KOYUNCUMehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT'te, güvenlik güçlerinin ikna girişimleri sonucu teslim olan A.K. adlı PKK'lı kadın, ailesine kavuştu.
Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK'lı teröristlerin teslim olmalarına yönelik ikna çalışmaları sürdürülüyor. Ekipler, yaptıkları çalışmayla 2009'da terör örgütü PKK'ya katılan A.K. adlı kadının teslim olmasını sağladı. Siirt'e getirilen PKK'lı, ifade işlemlerinin ardından ailesiyle buluşturuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü'nde 12 yıl sonra kızlarına kavuşan aile, uzun süre hasret giderdi. Duygusal anların yaşandığı buluşmada anne, mutluluktan ağladığını söyledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt / Merkez Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK
2021-06-03 17:26:16
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