Siirt'te şehit Aktürk'ün isminin verildiği kütüphane açılışı ve okulun temeli atıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'te şehit Aktürk'ün isminin verildiği kütüphane açılışı ve okulun temeli atıldı

İHA

Siirt'te şehit Aktürk'ün isminin verildiği kütüphane açılışı ve okulun temeli atıldı

Siirt'in Şirvan ilçesinde 2015 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Aktürk'ün isminin verildiği kütüphane ve 18 derslik ilkokul binasının temel atma töreni gerçekleştirildi.
İlçe merkezinde düzenlenen temel atma törenine Vali Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Şirvan Kaymakamı Recep Hasar ve diğer yetkililer katıldı. Törende konuşan Vali Hacıbektaşoğlu, il genelinde eğitim yatırımlarının devam ettiğini dile getirdi. 18 derslikli okul binasının en kısa zamanda bitirileceğini ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, "Siirt merkez ve tüm ilçelerde eğitim yatırımlarını hassasiyetle takip ediyoruz. En büyük güvencemiz çocuklar ve gençlerdir. Çocuk ve gençlerin yaşadıkları yerde gelişmesini ve ülkelerine faydalı olmalarını sağlamak için çabalıyoruz. İlimizde tüm eğitim altyapı yatırımlarını tamamladık. Eğitim yatırımlarında derslik başına düşen öğrenci sayısıyla Türkiye ortalamasında çok iyi durumdayız" dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip okul ile ilgili teknik bilgiler paylaştı. Yapılan konuşmaların ardından Şirvan ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen jandarma uzman çavuş Hakan Aktürk adının verildiği kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Vali Hacıbektaşoğlu, kütüphanedeki öğrencilerle sohbet edip, telefondan şehidin eşiyle görüşerek kütüphane ile ilgili bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te teslim olan PKK'lı, ailesine kavuştu
YEREL HABERLER Siirt'te teslim olan PKK'lı, ailesine kavuştu
Siirt’te ikna edilen terörist teslim oldu
YEREL HABERLER Siirt’te ikna edilen terörist teslim oldu
Siirt’te şehidin ismi kütüphanede yaşatılacak
YEREL HABERLER Siirt’te şehidin ismi kütüphanede yaşatılacak
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, belediyede birim müdürleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, belediyede birim ...
Siirt'te patpat kazası: 4’ü ağır 9 yaralı
YEREL HABERLER Siirt'te patpat kazası: 4’ü ağır 9 yaralı
Siirt’te 25 yıldır husumetli olan iki aile barıştırıldı
YEREL HABERLER Siirt’te 25 yıldır husumetli olan iki aile ...
Siirt Belediyesinden kitap okuma etkinliği
YEREL HABERLER Siirt Belediyesinden kitap okuma etkinliği
Siirt’te araç dereye yuvarlandı, sürücü yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Siirt’te araç dereye yuvarlandı, sürücü yara almadan ...
Cep telefonu koleksiyonuna 2 daire fiyatı teklif edildi, öneriyi çocukları için geri çevirdi
YEREL HABERLER Cep telefonu koleksiyonuna 2 daire fiyatı teklif ...
Siirt’te trafik kazaları azaldı
YEREL HABERLER Siirt’te trafik kazaları azaldı
Musa Orhan davası 16 Eylül’e ertelendi
YEREL HABERLER Musa Orhan davası 16 Eylül’e ertelendi
Akdeniz kanyonlarını aratmayan Botan Çayında tekne turları başladı
YEREL HABERLER Akdeniz kanyonlarını aratmayan Botan Çayında tekne ...
Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın avukatı, İpek'in babasını suçladı
YEREL HABERLER Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın avukatı, İpek'in ...
Siirt Belediyesi vatandaşlarla meslek ve hobi kazandırıyor
YEREL HABERLER Siirt Belediyesi vatandaşlarla meslek ve hobi ...