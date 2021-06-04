Siirt’te otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Kurtalan ilçesine bağlı Aksöğüt köyü mevkiinde meydana geldi. Erdi Uluşık (23) ve Abdulselam Uluşık'ın içinde bulunduğu otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, araçtaki 2 kişi yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Erdi Uluşık Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Erdi Uluşık yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırıyla ilgili 6 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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