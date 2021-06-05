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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’te LGS’ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak

İHA

Siirt’te LGS’ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak

Siirt Belediyesi, 6 Haziran Pazar günü Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) girecek tüm öğrencilere ve velilere, ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacağını duyurdu.
Siirt Belediyesi tarafından Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında yapılacak olan merkezi sınava girecek öğrencilere ve velilerine, 6 Haziran Pazar sabah saat 08.00’den itibaren ücretsiz ulaşım desteği verilecek. Öğrenciler, sınav giriş belgesini göstererek refakatçisi ile birlikte ücretsiz ulaşım desteğinden faydalanabilecek. Sınav giriş katlarını gösteren tüm öğrencilerin Pazar günü toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacağını belirten Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

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