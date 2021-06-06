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Siirt’te muhtarlık seçimi

İHA

Siirt'te vatandaşlar bir köy ve bir mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimi için oy kullanmaya başladı.

Siirt’te muhtarlık seçimi

Siirt'te vatandaşlar bir köy ve bir mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimi için oy kullanmaya başladı.
Merkez Barış Mahallesi'nde muhtarlık için yapılan ara seçimde vatandaşlar Mehmetçik İlkokulu ve Haşim Öztanık İlkokulu'nda oy kullanıyor. Oy verme işlemi HES kodu sorgulaması ile maske, mesafe ve temizlik kuralına uygun şekilde gerçekleştiriliyor.
Merkez Kayaboğaz köyünde de vatandaşlar, ihtiyar heyeti seçimi için sandık başına gitti.
Mahalle muhtar adayı seçimi için oy kullandığını dile getiren Metin Yardım, mahalleli için hayırlısını diledi. Yardım, "Bugün muhtarlık seçimi vardı. Biz de geldik oyumuzu kullandık. Hayırlısı hangisi ise Allah onu nasip etsin. Herkese hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Merkez Barış Mahallesi muhtarlık seçimlerinde 6 aday yarışıyor.

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