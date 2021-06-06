Siirt’te belediye ekiplerince enkaz çalışması sırasında silah ve mühimmat bulundu

Siirt Belediyesi ekiplerince enkaz temizleme çalışmaları esnasında terör örgütüne ait olduğu düşünülen silah ve mühimmat bulundu.
Edinilen bilgilere göre olay, Siirt merkez Tınaztepe Mahallesi 113 sokakta meydana geldi. Burada bulunan enkazı kaldırmaya çalışan Siirt Belediyesine bağlı ekipler, çalışma yaptığı sırada enkaz altında silah ve mühimmat şarjörü olduğunu fark etti. Ekipler, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.