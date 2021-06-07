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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt UMKE'den nefes kesen tatbikat

İHA

Siirt Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) gerçeği aratmayan 3 günlük eğitim ve tatbikat kampı tamamlandı.

Siirt UMKE'den nefes kesen tatbikat

Siirt Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) gerçeği aratmayan 3 günlük eğitim ve tatbikat kampı tamamlandı.
İl Sağlık Müdürlüğünün afet ve acil durumlarda medikal kurtarma hizmetini gerçekleştirecek olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) 0204 Haziran tarihlerinde Siirt’in Baykan ilçesi Kent Ormanı mevkiinde düzenlenen eğitim ve tatbikat kampı tamamlandı. Yangın, deprem, trafik kazalarında UMKE ekiplerinin duyulan ihtiyacın her geçen gün arttığını belirten Siirt İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, tatbikata katılanlara teşekkürlerini iletti. Ömür, “Yangın, deprem ve trafik sonucu oluşan yaralanmalarda kurtarma ve sağlık ihtiyaçlarına binaen eğitim kampı düzenledik. Düzenlenen eğitim programı içerisinde geniş arazilerde koordinatlara yönelik arama ve medikal kurtarma çalışmaları kapsamında oryantiring eğitimi, hasta veya yaralı kurtarma gibi medikal tedavi uygulamaları eğitimleri verildi. Düzenlenen 3 günlük eğitim ve tatbikat kampında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Afetlerde Sağlık Hizmetleri Sorumlusu Oğuzhan Cengiz ise, 3 günlük eğitim ve tatbikatın oldukça verimli geçtiğini dile getirdi.

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