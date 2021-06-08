Kurtalan’da tandırda çıkan yangın korkuttu

Siirt'in Kurtalan ilçesi Garzan Mahallesi’nde müstakil bir eve ait tandır odasında çıkan yangın korkuttu.

Öğle saatlerinde bir evin tandırının bulunduğu kısmında alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede yangına müdahale eden Kurtalan Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangında tandırın bulunduğu alan kullanılamaz hale geldi. Yangının c¸ıktıgˆı yerde incelemelerde bulunarak konu ile ilgili bilgi alan Kaymakam ve Belediye Bas¸kan Vekili I·hsan Emre Aydın, c¸ıkan yangına itfaiye ekiplerinin anında mu¨dahalesi ile herhangi can veya mal kaybının yas¸anmadan yangının kontrol altına alındıgˆını belirtti. C¸ıkan yangın ile ilgili gerekli incelemelerin devam ettigˆini belirten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın, havaların ısınması ile birlikte bu tu¨r olayların yas¸anmaması ic¸in vatandas¸ların daha duyarlı ve tedbirli olmaları gerektigˆini ifade etti.

Polis ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlattı.

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