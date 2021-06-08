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Siirt mercimek üretiminde Türkiye de ilk 5’te yer alırken kuraklığa yenik düştü Siirtli üreticiler bu yıl kuraklık nedeniyle umduklarını bulamadı

İHA

Siirt mercimek üretiminde Türkiye de ilk 5’te yer alırken kuraklığa yenik düştü Siirtli üreticiler bu yıl kuraklık nedeniyle umduklarını bulamadı

Siirt'te çiftçiler bu yıl yetersiz yağış ve kuraklığın yaşanması sonucu mercimek hasadında umduğunu bulamadı.
Siirtli çiftçilerin büyük emekler harcayarak ektikleri mercimek ürününden istedikleri rekolteyi alamamaları üreticileri zor durumda bıraktı. Bu yıl yetersiz yağış ve kuraklık nedeniyle üründe verim kaybı yaşandığını belirten Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, kuraklığa rağmen çiftçinin kendini kurtaracak mercimek hasadını gerçekleştirdiğini dile getirdi. Demirhan, “Geçen yıl yaklaşık 87 bin dekar da 15 bin tona yakın bir mercimek hasadımız oldu. Bu yıl 130 bin dönüme yakın mercimek ekimi olmasına karşın biraz yağış yetersizliğinden dolayı arazi artışımıza karşılık verim artışımız bu düzeyde olmayacaktır. 17 bin ile 19 bin ton arasında bir mercimek ürünü bekliyoruz. Mercimek hasadı edeceğiz inşallah. İlimizin değişik yerlerinde gelen yağışa göre üründe farklılıklar olacaktır mutlaka. Ama bütün bu olumsuzluklara karşı 17 bin ile 19 bin ton arasında bir verim bir rekolte bekliyoruz” dedi.
Yağmur yağmadığı için mercimek hasadına erken başladıklarını ifade eden Nasrettin Bakır, kuraklık nedeniyle verim kaybından dolayı bu yıl umduklarını bulamadıklarını söyledi. Bakır, “Bu sene yağmur yağmadığı için çok erken hasada başladık. Mercimek çok az ama buğday berbat yağmur yağmadığı için. Bu sene çok sıkıntıdayız. Çiftçi adam çok zor durumda. Mercimek yüzde 10 var ama buğday yüzde sıfır” diye konuştu.

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