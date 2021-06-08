PKK'lı teröristlerin eylemde kullanmak üzere sakladıkları 2 el bombası ele geçirildi

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT'te, polis ekiplerince yapılan araştırma sonucu PKK'lı teröristlerin eylemde kullanmak üzere arazide sakladıkları 2 el bombası ve 468 mermi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, terör örgütü PKK mensupları ve işbirlikçilerinin güvenlik güçlerine ve sivil halka yönelik eylemlerde kullanmak üzere silah ve mühimmat sakladıkları yönünde bilgi edindi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, merkeze bağlı Tınaztepe Mahallesi'nde tespit edilen bir arazide yaptıkları aramada 2 el bombası, 468 mermi ve Kaleşnikof tüfeğine ait 4 şarjör ele geçirdi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt / Merkez Mehmet Yücel DURAK
2021-06-08 18:57:01
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