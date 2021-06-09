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Silah sesleri yerine insan sesleri yankılanıyor Bir zamanlar silah seslerinin eksik olmadığı Cemikari Yaylasında huzurun gelmesiyle vatandaşlar göçebelik yapıyor

İHA

Silah sesleri yerine insan sesleri yankılanıyor Bir zamanlar silah seslerinin eksik olmadığı Cemikari Yaylasında huzurun gelmesiyle vatandaşlar göçebelik yapıyor

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ile birlikte Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Cemikari yaylasında konaklayan göçebelerle bir araya geldi.
Huzur ve güvenliğin tesis edildiği yaylalarda, geçimini hayvancılıkla sağlayan göçerlerle dolarak şenlendi. Güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesi sonucu terörden arındırılan yaylalarda vatandaşlar rahat ve huzur ikliminde hayvancılık yaparak geçimini sağlıyorlar. Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Çemikari yaylasına giden Vali Hacıbektaşoğlu, Pervari ilçesine bağlı Kubik mezrası köy yolunda ilerlerken, hayvanlarını otlatan çocukları görünce araçtan inerek, onlarla bir araya geldi.
Çocuklarla bir süre sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu, eğitim durumlarını sordu ve kendilerine futbol topu hediye ederek hatıra fotoğraf çektirdi. Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Herekol Dağı eteklerinde yaklaşık 17002000 bin rakımı olan zengin akarsu kaynakları ve bitki örtüsüne sahip Çemikari Yaylasında yaşamlarını sürdüren göçebeleri ziyaret etti. Yaylada çocukların sevgi gösterisi ile karşılanan Vali Hacıbektaşoğlu, onlarla yakından ilgilenerek, kendilerine çeşitli hediyeler verdi.
Daha sonra Şakir Timur adlı vatandaşın çadırına misafir olan Vali Hacıbektaşoğlu, kıl çadırda ailenin sorun ve taleplerini dinleyerek kendisine ikram edilen yayık ayranından içti. Buradan ayrılan Vali Hacıbektaşoğlu, 85 yaşındaki Azime Çakır adlı vatandaşa misafir oldu. Azime Çakır ve aile bireyleri ile bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu kendileri ile bir süre sohbet etti. Azime Çakır adlı vatandaşın hasta olduğunu ifade etmesi üzerine Vali Hacıbektaşoğlu’nun talimatı ile Pervari Devlet Hastanesinden görevlendirilen bir doktor, Azime teyzeyi muayene ve tedavi için görevlendirildi. Çemikari Yaylasında vatandaşların sorun, talep ve isteklerini dinleyen Vali Hacıbektaşoğlu bu bölgede arıcılık yapan vatandaşlarla da bir araya geldi. Çemikari Yaylasında ziyaret ve incelemelerini tamamlayan Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Siirt kent merkezine 140 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıyaprak köyünü ziyaret etti.
Köy Muhtarı Halil Demir ve köy sakinleri ile köy meydanında bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Köylüler, köy camisinde bir İmam hatibin görevlendirilmesini ve köye taziye evinin yapımı için yardım talep etmeleri üzerine Vali Hacıbektaşoğlu, köye bir imam hatibin görevlendirilmesi için il müftüsünü arayarak talimat verdi. Köy taziye evi için çimento, briket yardımı yapılması için de yetkililere talimat verdi.
Sarıyaprak İlkokulunu da ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, öğrencilerle sohbet ederek, çeşitli hediyeler verdi. Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra, Doğan Köyü İlk ve Ortaokulunu, Doğan Köyü Çok Programlı Lisesi ve Aile Sağlık Merkezini ziyaret etti. Kahraman Mehmetçiklerle de bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu son olarak Doğan Köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Bölgede yapılan ulaşım ve alt yapı çalışmaları ile ilgili vatandaşları bilgilendiren Vali Hacıbektaşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun selamlarını vatandaşlara illetti.
Vali Hacıbektaşoğlu, Köydes projeleri kapsamında köyün su deposu ve içme suyu isale hattı ile köy içi yollarının standartlara uygun parke döşenmesi için İl Özel İdare yetkililerine talimat verdi. Ziyaret sonunda açıklamalarda bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, yayların durumunu görmek ve burada yaz aylarını geçiren vatandaşlarla buluşmak ve sorunlarını dinlemek amacıyla ziyaretleri gerçekleştirildiğini belirterek, “Terörün bölgeden temizlenmesi ile birlikte huzur ve güven iklimi altında tarım ve hayvancılık yapan vatandaşlarımız huzur ortamında üretime katkı yapıyorlar. Vatandaşlarımızın hayvancılıktan en üst seviyede gelir sağlaması için elimizdeki tüm imkanları da seferber ettik. Bugün gördük ki Vatandaşlarımız bu çalışmalardan oldukça memnun. Yaylalarımız, meralarımız artık daha güzel ve daha huzurlu, hayvanlarımızdaki et ve süt verimi artmıştır. Vatandaşlarımızın birlik, beraberlik içerisinde huzurlu, mutlu bir şekilde yaşaması için elimizden gelen tüm imkanları seferber etmeye devam edeceğiz" dedi.

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