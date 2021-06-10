Şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KÜRTÇE AĞITLARLA TOPRAĞA VERİLDİ

Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucusu Mehmet Babat, Doğan köyündeki mezarlıkta yakınlarının Kürtçe ağıtlarıyla toprağa verildi.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, başsağlığı dileğinde bulundu.DHA-Genel Türkiye-Siirt / Pervari Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK

2021-06-10 17:40:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.