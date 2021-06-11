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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor

İHA

Siirt Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Siirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent genelinde bu yıl 70 bin ton asfalt kullanarak, bozuk ve yeni açılacak yolları daha modern hale getirmeyi planlıyor.
Asfalt sezonunun gelmesiyle birlikte çalışmalarını yoğunlaştıran Siirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ana arterler, ara sokaklarda ve yeni imara açılan yollarda sıcak asfalt ve yol yapım çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri, asfalt çalışmalarına Veysel Karani Mahallesi’nden başlayıp sırasıyla belirlenen noktalarda devam ediyor. Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, 2021 yılının yatırım ve atılım yılı olduğuna dikkat çekerek, daha yaşanılabilir bir Siirt için belediye ekiplerinin sahada 7 gün 24 saat çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

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