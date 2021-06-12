Siirt’te eşeğe bağlı iple sürüklenen çocuk yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’te eşeğe bağlı iple sürüklenen çocuk yaralandı

İHA

Siirt’te eşeğe bağlı iple sürüklenen çocuk yaralandı

Siirt’te bindiği eşeğin ipi beline dolanan çocuk, eşekten düşmesi sonucu yerde sürüklenerek yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Gedikaşar köyünde yaşandı. Şahin Ç. adlı çocuğun bindiği eşeğin ipi beline dolandı. Bu esnada eşekten düşen çocuk kendisini ipten kurtaramayınca koşan eşeğin arkasından sürüklenmeye başladı. Uzun bir süre eşeğin arkasından sürüklenen talihsiz çocuk yaralandı. Çocuğun yerde kanlar içinde gören köylüler durumu jandarma ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Siirt Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu yol yapım çalışmalarını denetledi
YEREL HABERLER Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu yol yapım çalışmalarını ...
Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi (2)
YEREL HABERLER Şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi (2)
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, şehit güvenlik korucusu Mehmet Babat’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
YEREL HABERLER Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, şehit güvenlik korucusu ...
Siirt'te bir araç şarampole devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Siirt'te bir araç şarampole devrildi: 3 yaralı
Şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi
YEREL HABERLER Şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi
Siirt'te şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi
YEREL HABERLER Siirt'te şehit güvenlik korucusu için tören ...
Siirt'te askeri üs bölgesine saldırı: 1 korucu şehit
YEREL HABERLER Siirt'te askeri üs bölgesine saldırı: 1 korucu şehit
Siirt'te güvenlik güçlerine saldırı: 1 korucu şehit, 1 korucu yaralı
YEREL HABERLER Siirt'te güvenlik güçlerine saldırı: 1 korucu şehit, ...