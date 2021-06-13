Siirt'te odunlukta çıkan korkuttu

Siirt’te bir evin odunluğunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Keşkol Mahallesi'nde meydana geldi. Memet Çoban’a ait evin odunluğundaki odunlar henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürerek etrafa yayılmasını engelledi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, odunluk kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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