Siirt’te plastik şişeye sıkışan kaplumbağa vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Siirt’te doğaya bilinçsizce bırakılan her atık, canlılar için büyük bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Son olarak plastik şişe içine sıkışan bir kaplumbağa, bir sporcu tarafından kurtarıldı.

Siirt’te bir grup genç kent merkezinden 10 kilometre uzakta bulanan alanda bisiklet turuna çıktı. Yolda ilerleyen grup, kenarda hareket etmekte güçlük çektiği için ölümü bekleyen kaplumbağayı fark etti. Bisiklet tutkunları kaplumbağayı plastik şişe içinden kurtarmak için çalışma başlattı. Plastik şişede sıkışan kaplumbağa sporcuların gayreti sonucu kurtarıldı.

Kaplumbağaya su ve çeşitli besinler veren sporcular hayvanı daha sonra doğal yaşam alanına bıraktı.

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