Siirt’te çiftçilerin kışa hazırlığı şimdiden başladı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyaçlarını karşılamak için samanları balyalar haline getirerek kışa hazırlık yapıyor.

Kurtalan ilçesine bağlı Konakpınar köyünde kışın küçük ve büyükbaş hayvanlara verilmek üzere samanları çadırlarda saklama geleneği asırlardır devam ediyor. Kurtalan ilçene bağlı Konakpınar köyünde çiftçiler tüm zorluklara rağmen hayvancılıkla geçimini sağlayama çalışıyor. Çiftçiler yazın topladıkları samanları çadırlarda muhafaza ederek kışında hayvanlarını besliyor. Kışın hayvanların aç kalmamaları için harmanlanan samanları muhafaza etmek için önce elekten geçirilen samanların üzeri çadırlarla korunarak kışın hayvanlara verilmesi için hazır hale getiriliyor. Kışın hayvancılığın zor olduğunu belirten Haşim Tunç aldı çiftçi, yazın hayvanlara çobanın baktığını, kışın ise kendilerinin baktığını söyledi. Tunç, "Konakpınar köyünde oturuyorum. Yazın samanları toplayıp kışın hayvanlarımıza veriyoruz. Şimdi hazır hale getirip üzerini çadırlayacağız kışın hayvanlara vermek için. Kışın saman bulmakta çok zorluk çekiyoruz. Şu an topluyoruz hayvanlar için kışında hayvanlarımıza veriyoruz. Şu an çadırlayıp kışı bekleyeceğiz” dedi.

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