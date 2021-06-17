Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu kentte yapılan çalışmaları denetledi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, kentte 150 bin metrekare beton kilitli parke döşeme ve kaldırım çalışmalarını denetledi.

Vali Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesi tarafından yapılan alt ve üstyapı yatırımlarını sahada denetlemeye devam ediyor. Siirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki mahallelerde başlattığı yol yapım, kilitli parke taşı döşeme ve kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Daha yaşanılabilir bir kent için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Siirt Belediyesi ekipleri, bu yıl il genelinde 150 bin metrekare beton kilitli parke döşeme ve kaldırım düzenleme çalışmaları yapımı hedefliyor. Siirt Belediyesinin il genelini kapsayan kilit beton parke taşı döşeme ve kaldırım yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Doğan ve Conkbayır Mahallesi'nde yapım hızla devam eden kilitli parke döşeme ve kaldırım çalışmalarını yerinde denetleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Vatandaşların rahatı, huzuru ve esenliği için sevgi, emek ve güvenle yapılan çalışmaların aralıksız devan ettiğini kaydeden Vali Hacıbektaşoğlu, “İmara açılan yeni yollarımız ile yıpranmış ve altyapısı bozulmuş olan yollarımızı hızlı bir şekilde yeniliyoruz. Güzel ve daha yaşanılabilir bir Siirt inşa etmek için çalışmalarımız devam edecektir. Ekiplerimizin çalışmalarını sabırla bekleyen Siirt halkına teşekkür ederiz" dedi.

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