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Define ararken tarihi manastır ve Hristiyan mezarlarını tahrip ettiler

İHA

Define ararken tarihi manastır ve Hristiyan mezarlarını tahrip ettiler

Siirt’te define avcıları, Kurtalan ilçesine bağlı Konakpınar köyüne 3 kilometre uzaklıktaki Dera Derik Kilisesi'ni ve Hristiyanlara ait mezarları tahrip etti.
Kurtalan ilçesinde bağlı Konakpınar köyü yakınlarında bulunan Dera Derik Kilisesi alanında defineciler izinsiz kazı yaptı. Kilise bölgesi ve Hristiyanlara ait mezarları da tahrip eden definecilere tepki gösteren çevre halkı, şahısların yakalanmasını istedi. Konakpınar köyü muhtarı Kasım Alpnar, tarihi alanda bir grubun kazı yaparak define aradığını, define arayan aynı kişilerin mezarlarda ve birçok alanda çukurlar oluşturarak tarihi yapıyı tahrip ettiğini dile getirdi. Olaya tepki gösteren Alpnar, "Burası tarihi eser niteliği taşıyor. Defineciler gece buraya gelerek çalışıyorlar. Bu tarihi eseri yok ettiler. Taş üstünde taş bırakmamışlar. Her sene daha da beter oluyor. Geliyorlar kazı yapıyorlar. Bölgenin kültür ve turizm alanı olmasını istiyoruz. Bölgeye sahip çıkılsın, sesimiz duyulsun" dedi.

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