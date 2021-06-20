Siirt’te yangını söndürmeye giden itfaiye aracı şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

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Siirt’in Pervari ilçesinde yangın söndürmeye giden itfaiye aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 2 itfaiye eri yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Pervari ilçesine bağlı Kilis köyü yakınlarında meydana geldi. Köye yakın alanda çıkan yangına müdahale etmek için yola çıkan itfaiye aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada 2 itfaiye eri yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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