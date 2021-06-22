Siirt’te küçük ölçekli işletmelere destek

Siirt’te KOSGEB, pandemide etkilenen imalatçı işletmeler için yeni dönem başvurularının başladığını duyurdu.

KOSGEB, pandemiden etkilenen imalat sektörünü tamamlayıcı sektörlerdeki mikro ve küçük ölçekli işletmelere yönelik olarak başlattığı Hızlı Destek Programında ikinci başvuru dönemine geçti. Faizsiz geri ödemeli mikro ölçekli işletmelere 3 ay boyunca 30 bin liraya kadar küçük işletmelere de yine 3 ay boyunca 75 bin liraya kadar destek sağlanacak. İşletmeler, bu destek programından faizsiz, geri ödemeli ve teminatsız olarak yararlanacak. Bu yeni aşamada programdan imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel ARGE sektörlerinde faaliyet gösteren daha fazla işletmenin yararlanması amacıyla kapsam genişletildi.

Başvuru koşullarında değişiklik yapılan yeni etabın, 21 Haziranda başlayacağı ve 9 Temmuza kadar devam edeceği duyuruldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.