Siirt’te Halk Kütüphanesi 84 bin 820 kitap ile hizmetlerini sürdürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2020 yılı kütüphane istatistiklerini açıkladı.
Bu kapsamda TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre; Siirt’te 6 halk kütüphanesi bulunduğu ve 6 halk kütüphanesinde 84 bin 820 kitap ile hizmet verildiğini kaydetti. Bu kütüphanelere kayıtlı üye sayısının 23 bin 276, yararlanan kişi sayısının ise 62 bin 662 olduğu belirtildi. Halk kütüphaneleri tarafından kullanıcılara ödünç verilen materyal sayısının ise 47 bin 195 olduğu bildirildi.
Siirt’te 150 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi var
Siirt’te bulunan 150 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesinin 138’i resmi okullarda, 9’u özel okullarda ve 3’ü özel kurslardaki kütüphanelerden oluşuyor. Bu kütüphanelerde 164 bin 925 kitap mevcut olmakla birlikte 860 süreli yayın takip edilmektedir.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.