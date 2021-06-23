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Siirt Belediyesinden, YKS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak

İHA

Siirt Belediyesinden, YKS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak

Siirt Belediyesi Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla öğrencilere, velilere ve sınav görevlilerine toplu taşıma araçlarının hafta sonu ücretsiz hizmet verileceğini duyurdu.
2627 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek öğrencilerin sınav noktalarına ulaşımlarında kolaylık sağlamak amacıyla 08.0019.00 saatleri arasında Siirt Belediye otobüsleri ulaşım hizmeti ücretsiz sunulacak. Öğrenciler, sınav giriş belgesini göstererek refakatçisi ile birlikte ücretsiz ulaşım desteğinden faydalanabilecek. Ücretsiz ulaşım hizmetinden öğrenciler, veliler ve sınav görevlileri yararlanacak. Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, 2627 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS'ye katılacak adaylara başarı temennisinde bulunarak, “İçinde bulunduğumuz küresel salgınla mücadele tedbirleri kapsamında çeşitli zorluklara rağmen azim ve gayretle çalışarak eğitim hayatlarında önemli bir yer tutan sınava girecek geleceğimizin teminatı öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

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