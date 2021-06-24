Siirt’te metruk binaların yıkımı sürüyor

Siirt Belediyesi, kent genelinde metruk binaların yıkımına devam ediyor.

Kent merkezindeki metruk binaların amacı dışında kullanılmaması, uyuşturucu bağımlılarının mekanı olmaması için çalışmalar sürüyor. Görüntü kirliliği oluşturduğu kadar tehlike de oluşturan metruk binalar, Siirt Belediyesi tarafından yıkılmaya devam ediliyor. Siirt’te görüntü kirliliği ve çevrede yaşayan vatandaşların rahatsızlık oluşturan metruk binalar, Siirt Belediyesi İmar Müdürlüğü ekipleri tarafından tek tek yıkılıyor. İmar Müdürlüğü denetiminde ve zabıtanın güvenlik önemleri almasıyla gerçekleştirilen yıkım öncesinde, gerekli prosedürler tamamlanıyor ve yıkım gerçekleştiriliyor. Siirt Belediyesi ekipleri son olarak Tınaztepe ve Ülkü Mahallelerinde metruk binaların yıkımını gerçekleştirdi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatlarıyla Siirt Belediyesi İmar Müdürlüğü, kentte tehlike arz eden tüm metruk binaların yıkım işlemlerini sürdürmeye devam edeceğini duyurdu.

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