Siirt’te traktör devrildi, sürücü ağır yaralandı

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Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Baykan ilçesine bağlı Çaykaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akman yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Akman traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardın Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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