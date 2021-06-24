Siirt’te araç şarampole yuvarlandı: 1’ağır, 3 yaralı

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Siirt’in Eruh ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole yuvarlandı. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Payamlı köyü mevkiinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 1’i ağır, 3 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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