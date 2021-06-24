Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İsmail B.'nin kullandığı 56 KD 306 plakalı otomobil, SiirtKurtalan karayolu çevre yolu kavşağında Hamza S'nin kullandığı 35 AEG 954 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada İsmail B. (42) Hamza S. (43) Muhammed Emin B. (15), Gülsüm S. (9), Zeynep S. (11), Semiha S. (31) Muhammed Mirza S. (12) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk tedavileri kaza yerinde yapılan yaralılar 112 acil sağlık görevlilerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.