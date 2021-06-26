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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’te tır devrildi, yol çift taraflı ulaşıma kapandı

İHA

Siirt’te tır devrildi, yol çift taraflı ulaşıma kapandı

Siirt’te yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında karayolu çift taraflı kapandı.
Sürücünün hafif yaralandığı trafik kazasında SiirtBaykan karayolu bir süre ulaşım çift taraflı kapandı. Kaza, SiirtBaykan karayolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattı. Kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Devrilen tırın yolu ulaşıma kapatması üzerine SiirtBaykan yolunda onlarca araç ilerleyemedi. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yol ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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