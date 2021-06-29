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Siirt belediyesi sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye devam ediyor

İHA

Siirt belediyesi sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye devam ediyor

Siirt kent merkezinde 'Masal Durakları Projesi' kapsamında duraklara yapılan düzenlemeyle otobüs bekleyen çocuklar, kare kodla masal dinleyebilecek.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Siirt Belediyesinin katkılarıyla hayata geçirdiği proje ile otobüs bekleyen vatandaşlar, bekleme zamanını akıllı telefonuyla duraktaki kare kodu okutup açtığı sayfadan çocuklarına masal okutabiliyor. Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi'ndeki durakta hizmete giren projenin tanıtımını yaptı. Emeği geçenleri kutlayan Vali Hacıbektaşoğlu, çocukların ebeveynlerinin yardımıyla bekleme zamanlarını en iyi şekilde değerlendireceğini söyledi.
Vali Hacıbektaşoğlu, benzer projeleri ileriki zamanlarda yaygınlaştırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

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