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Siirt'in Kurtalan ilçesinde yaşayan Dlyar Safo LGS sınavında bütün soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi oldu.

6 Haziran’da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı. Siirt'in Kurtalan ilçesinde bulunan Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Suriyeli Dlyar Safo bütün soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı. Dlyar Safo, LGS sınavında Türkiye birincisi oldu, Kurtalan'a gurur yaşattı.

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