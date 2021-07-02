Kurtalan’da lavanta bahçelerinde ilk hasat heyecanı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde lavanta yetis¸tiriciligˆi projesi kapsamında 100 dekar alanda kurulan lavanta bahc¸elerinde ilk hasat heyecanı başladı.

Kurtalan ilçesine bağlı Saipbeyli köyünde gerçekleşen lavanta bahçeleri hasat gününde konuşan Kaymakam ve Belediye Bas¸kan Vekili I·hsan Emre Aydın, "Alternatif üru¨n lavanta yetis¸tiriciligˆi projesi ile Kaymakamlığımız koordinesinde ilçemizde yaklaşık 100 dekar alana geçen yıl ilk kez çiftçilerimiz tarafından lavanta fideleri dikilerek lavanta bahçeleri oluşturuldu. Böylece, bo¨lgemize ekonomik degˆer sagˆlayan yeni bir yatırım alanı olus¸turularak tarım sekto¨ru¨nu¨n su¨rdu¨ru¨lebilir modernizasyonuna, tıbbi ve aromatik bitkiler sekto¨ru¨nu¨n gelis¸mesine katkıda bulunmasını amaçlıyoruz. Çiftçilerimizin bu alana yönelmesini ve lavanta bahçelerinin her yıl daha da artmasını istiyoruz. Kaymakamlığımız koordinesinde başlatılan bu projenin ilc¸emize ve c¸iftc¸ilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Lavanta tarlasında hasat günü programına; Kaymakam ve Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, İlçe Emniyet Müdür Vekili Evren Taşdemir, İlçe Jandarma Komutan Vekili Ramiz Örküt, I·lc¸e Ko¨ylere Hizmet Go¨tu¨rme Birligˆi Mu¨du¨ru¨ A. Hadi C¸akır, I·lc¸e Tarım ve Orman Mu¨du¨r Vekili Necmettin Yılmaz, İlçe Müftü Vekili Taha Ay, Kurtalan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Hüseyin Lale, I·l Genel Meclis U¨yeleri Faysal Ceylan ve Cahit Sevgili ile c¸iftc¸iler katıldı.

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