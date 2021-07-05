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Siirt’te fıstık bahçede yandı, çiftçiler dertli Siirt’te çiftçiler kuraklık ve baş gösteren bazı hastalık yüzünden fıstık fiyatlarındaki artıştan endişeli

İHA

Siirt’te fıstık bahçede yandı, çiftçiler dertli Siirt’te çiftçiler kuraklık ve baş gösteren bazı hastalık yüzünden fıstık fiyatlarındaki artıştan endişeli

Siirt fıstığının kent merkezinde bazı mevkilerdeki bağ ve bahçelerde kuraklıktan dolayı yanması üreticileri şoke etti. Bazı bağ ve bahçelerde yaşanan kuraklık ve ağaçlarda baş gösteren bazı hastalıklar yüzünden rekoltede düşüş yaşandı, tüketiciler fiyatların artmasından korkuyor.
Siirt'te yıllardır fıstık üreticiliği yapan Bekir Akbey, bu yıl yanan fıstıktan üreticinin zarar edeceğini söyledi. Yanan ürün nedeniyle fiyatların artacağını ve vatandaşların gönül rahatlığıyla fıstık yiyemeyeceğini dile getiren Akbey, “Bu sene Siirt’te fıstık mahsullerinde dallarda ve salkımlarda iki çeşit kuruma meydana gelmiştir. Bu dal ve salkım kurumalarındaki nedenlerden birincisi dalgüvesi ile zamanında yapılmayan mücadele ikincisi ise kuraklıktır. Mevsim normallerinde yağmayan yağışlar kuraklığa sebep vermektedir ve dolayısıyla fıstık mahsulünde önemli zararlar vermektedir. Bu yönde çiftçilerimiz zarar görmektedir. Mevsim yağışlarının yetersiz olmasından kaynaklanan bir kuruma dolayısıyla kuraklık diyebiliriz buna. Henüz tam baş göstermemiş kuraklık ancak Temmuz ve Ağustos aylarında kuraklığın tam anlamıyla kendini göstereceği ve mahsule önemli ölçüde zarar vereceğini tahmin ediyoruz. Sulama konusunda hazırlıklarımızı yapmış durumdayız ve bazı bölgelerde sulanmaya başlanmış bizlerde inşallah başlayacağız. Eğer faydalı olabilirse mahsulümüzü ayakta tutmaya çalışacağız. Bu kurumalar çiftçiye ve mahsule önemli ölçüde zarar veriyor. Bu da çiftçiye ve piyasaya olumsuz bir şekilde yansıyor” dedi.

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