Siirt’te 10 yıllık alt yapı sorunu çözüme kavuşuyor

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Siirt Belediyesince altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatıyla, Siirt Belediyesi SİSKİ Müdürlüğü kentin 10 yıllık altyapı sorununa çözüm bulmak amacıyla Barış Mahallesinde başlattığı çalışma hız kesmeden sürüyor. 2 bin 300 metre boyunda 800 metre çapında hat inşa eden ekipler, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.