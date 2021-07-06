Siirt'te işyerinde çıkan yangın korkuttu

Siirt'te kapı ve pencere satışı yapan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu.



Edinilen bilgilere göre, kent merkezi SiirtKurtalan karayolunda Savaş Balaman’a ait iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İş yerinde çıkan dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın nedeni ile iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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