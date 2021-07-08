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'Aşı kısırlık yapıyor' inanışına karşı Siirt'te ikna timleri sahaya indi

DHA

'Aşı kısırlık yapıyor' inanışına karşı Siirt'te ikna timleri sahaya indi


Turan KOYUNCUMehmet Yücel DURAK/DİYARBAKIR, (DHA)TÜRKİYE'de aşılamanın en düşük olduğu ile olan Siirt'te, sağlık çalışanları 'Aşı kısırlık yapıyor' algısını değiştirmek için sahaya indi. İl Sağlık Müdürü Dr. Emre Erol Ömür, "Vatandaşlarımızın aşının kısırlık yaptığı, gebelerde düşük olduğu gibi inanışları var. Bunlar kesinlikle safsata. İkna timleri kurduk, doktor ve sağlık çalışanlarımız kurduğumuz stant yerlerinde vatandaşlarımızı ikna ediyorlar" dedi. 
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de koronavirüs aşı programının en düşük olduğu il Siirt. Ülke genelinde 55 milyon doz üzerinde aşı uygulanırken, Siirt'te ise 81 bin 500 dolayında.
İl Sağlık Müdürü Dr. Emre Erol Ömür, bölgede 'Aşı kısırlık yapıyor' algısının olduğunu söyledi. Bu algıyı değiştirmek için sahaya indiklerini aktaran Dr. Ömür, koronavirüsle mücadelede aşının önemine değinerek, "1,5 yıldır pandemiyle mücadelemiz devam ediyor. Elimizdeki en iyi silah aşıdır. Ülkemizde aşılama oranına baktığımızda en yüksek 10 ilin batı illeri olduğunu, en düşük 10 ilin ise Güneydoğu illerinin olduğunu görmekteyiz. Bu biraz eğitim ve kültürel sosyal yapı ile ilgili bir şeydir. Bizler de sahaya inip vatandaşımızı bilgilendirmek için çalışma başlattık. Vatandaşlarımızın hastanelere gelme oranının az olduğunu görünce şehir merkezinde çeşitli bölgelerinde aşı stantları kurduk. Burada vatandaşlarımızı aşılamaya başladık. Ayrıca mobil ekiplerimizde köylere, evlere, iş yerlerine gitmeye başladı. Vatandaşlarımız özellikle ilkel inanışlara inanmaktadır. Kısırlık yaptığı, gebelerde düşük olduğu gibi ilkel inanışlar var. Bunlar kesinlikle safsata. Vatandaşlarımız bunlara kesinlikle inanmamaları gerekiyor. Bizler ikna timleri kurduk, doktor ve sağlık çalışanlarımız sağ olsun kurduğumuz stant yerlerinde vatandaşlarımızı ikna ediyorlar. Vatandaşlarımıza anlatıldığı takdirde ikna olarak aşı oluyorlar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Siirt Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK
2021-07-08 10:02:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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