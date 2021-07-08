Siirt’te park ve bahçelerde temizlik ve bakım çalışmaları

Siirt kent genelinde hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdüren Siirt Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, genel bakım ile refüjlerde yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatıyla, Siirt Belediyesine bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park, bahçe bulvar, cadde ve refüj gibi alanlarda yabani ot temizliği ve çim biçme çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmasıyla çiçeklerin ve ağaçların daha kolay büyümesi sağlanırken, çalışmaların kentin dört bir yanında devam edeceği belirtildi.

Daha yeşil ve yaşanılabilir bir kent için çalışmaların, belirlenen program dahilinde devam edileceği duyuruldu.

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