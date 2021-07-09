Temizlik işçisinden alkışlanacak hareket Temizlik işçisi yolda makbuz ile birlikte para buldu, SİSKİ'ye giderek faturayı ödedi

Siirt'te temizlik işçisi, yolda su faturası ile birlikte bir miktar para buldu. İşçi, Siirt Su ve Kanalizasyon İdaresine (SİSKİ) giderek faturanın üzerinde yazılı olan kişinin borcunu ödedi. Temizlik işçisinin bu davranışı alkış topladı.

Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan Abdullah Enüştekin (29), temizlik yaptığı sırada yolda su faturası ve bir miktar para buldu. Makbuzun su faturası olduğunu gören Enuştekin, parayı da yanına alarak SİSKİ'nin yolunu tuttu. Enuştekin, faturayı yatırarak işinin başına döndü.

Daha sonra, fatura sahibi Burak Öza adlı vatandaş fatura ve parayı düşürdüğünü fark etti. Bir süre sonra su faturasını yatırmak için SİSKİ Müdürlüğüne giden Öza, personelin 'Borcunuz yoktur' demesi üzerine neye uğradığını şaşırdı. Faturayı, Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Abdullah Enüştekin’in yatırdığını öğrenen Öza, bu davranışından dolayı temizlik personelini ziyaret ederek, kendisine teşekkür etti. Öza, "Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Abdullah Enuştekin'e bu iyiliği ve insancıl davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Bu durumun tüm insanlığa örnek olmasını temenni ediyorum" dedi.

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