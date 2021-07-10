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Siirt’te aşı ikna timleri ilçe, köy, belde, mezra ve yaylalarda sahaya indi

İHA

Siirt’te aşı ikna timleri ilçe, köy, belde, mezra ve yaylalarda sahaya indi

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Siirt il genelinde aşı seferberliği başlatıldı.
Siirt Valiliği himayelerinde İl Sağlık Müdürlüğü sorumluluk ve koordinasyonunda Korona virüs aşı sırası geldiği halde aşısını yaptırmayanlar için seferberlik başlatıldı. Bu kapsamda il merkezi, ilçeler, köyler, beldeler, mezralar ve yaylalar da yaşayan vatandaşların aşılarını yaptırmaları için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aşı ikna timleri oluşturuldu. Çalışmalara başlandı.
İl merkezi ve ilçelerde devlet hastaneleri ile Aile Sağlığı Merkezleri ve kent merkezi ile ilçelerde oluşturulan mobil aşı çadırlarında vatandaşlara hizmet verilmeye başlandı. Ekipler, ev ziyaretleri yaparak vatandaşların aşıya karşı olumsuz düşüncelerini ortadan kaldırabilmek için kapı kapı ikna çalışması yapacak. Ekipler, aşı olmak istemeyen ya da aşı olmaktan korkanlara tek tek ulaşarak, vatandaşın kafasındaki yanlış algıları giderecek.

İkna ekipleri aşının koruyuculuğunu anlatacak
Aşı olmak istemeyenler ve çekincesi olan vatandaşlara aşının koruyuculuğu ve önemi hakkında da bilgi verilecek. Covid19 ile mücadelede aşının en büyük silah olduğunu, bu nedenle aşı sırası gelen vatandaşların randevu almalarına gerek kalmadan en yakın hastane, Aile sağlık Merkezleri ve mobil aşı çadırlarında aşılarını yaptırabilirler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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