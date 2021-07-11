Siirt’te bir okulda yakalanan yılan doğal ortamına bırakıldı

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Siirt’te bir okulun bahçesindeki depoya giren yılan, belediye veteriner müdürlüğü ‘İmdat’ ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı, doğal ortamına bırakıldı.

Siirt Mehmetçik İlkokulu bahçesinde bulunan depoda okul idarecileri tarafından fark edilen yılan, Siirt itfaiyesinden yardım istenilerek okula gelen veteriner ekibi tarafından, özel aparat ile yakalandı.

Ekiplerin torbaya koyduğu yılan, okuldan uzak bir noktada doğal ortamına bırakıldı.

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