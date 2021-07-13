Siirt’in park duvarları renklendi

Cadde, park ve sokaklardaki görüntü kirliliğinin önüne geçmek için yoğun çaba harcayan Siirt Belediyesi tarafından başlatılan yeni bir çalışma ile kent genelinde tüm parkların duvarları boyatılarak renklendirdi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde eskiyen park duvarlarında boyama çalışması başlattı. Ekipler, park duvarlarını şehrin estetiğine uygun bir şekilde renklendiriyor. Böylece ailelerin ve çocukların fazlaca zaman geçirdiği parkların duvarları yeni bir estetik görünüm kazanacak. Görüntü kirliliğinin önüne geçmek, cadde, park ve sokaklara estetik bir görünüm kazandırmak için bu tür çalışmaların il genelinde devam edeceği belirtildi.

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