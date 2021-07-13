Siirt’te minibüs devrildi: 3 yaralı

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SiirtEruh karayolunda seyir halindeki minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, SiirtEruh karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Bayramlı köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, araç sürücüsü ile birlikte araç içerisinde bulunan 2 çocuk hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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