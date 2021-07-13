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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt İl Emniyet Müdürü Yılmaz, görevine başladı

İHA

Siirt İl Emniyet Müdürü Yılmaz, görevine başladı

Siirt İl Emniyet Müdürü olarak atanan Halit Aziz Yılmaz görevine başladı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Halit Aziz Yılmaz, Siirt İl Emniyet Müdürlüğüne atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla 33 ilin emniyet müdürü değişti. Siirt İl Emniyet Müdürlüğüne Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle atanan Halit Aziz Yılmaz göreve başladı.

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